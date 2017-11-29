LEXO PA REKLAMA!

Aktorja e njohur heq dorë nga aktrimi, çudit me deklaratën e saj: Dua të mjel dhitë

Lajmifundit / 29 Nëntor 2017, 18:34
Ajo është një nga aktoret më të paguara në HollyWood. E njohur në rolin e saj në filmin “The Hunger games”, Jennifer Lawrence ka qenë në vëmendjen e mediave amerikane, kohët e fundit për shkak të ndarjes nga bashkëshorti.

Lawrence ishte e martuar me regjisorin Darren Afronofsky. Në një intervistë për “Elle”.

Jennifer ka deklaruar se do të heqë dorë nga aktrimi, pasi ka nevojë për pushim.

Aktorja i habiti të gjithë, teksa deklaroi se: “Dua të bëj një fermë. Dua të mjel dhitë”.

download_copy_copy.jpg

 

