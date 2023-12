‘Ajo që ndodhi në Gjermani nuk ishte asgjë’, ekspertët: Presim një rritje të madhe të stuhive!

Sipas studiuesve përmbytjet katastrofike si ato që goditën Evropën kohët e fundit mund të bëhen shumë më të shpeshta si rezultat i ngrohjes globale.

Modelet kompjuterike me rezolucion të lartë sugjerojnë që stuhitë në lëvizje të ngadaltë mund të bëhen 14 herë më të zakonshme në tokë deri në fund të shekullit në një skenar të rastit më të keq. Sa më ngadalë të lëvizë një stuhi, aq më shumë shi hedh në një zonë të vogël dhe aq më i madh është rreziku i përmbytjeve serioze.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Studiuesit tashmë e dinin që temperaturat e larta të ajrit të shkaktuara nga kriza e klimës nënkuptojnë që atmosfera mund të mbajë më shumë lagështi, e cila nga ana tjetër ka çuar në reshje më ekstreme. Analiza e fundit, megjithatë, është e para që vlerëson rolin e stuhive në lëvizje të ngadaltë në shkaktimin e reshjeve ekstreme në Evropë.

Numri i vdekjeve tejkalon 180 ndërsa Gjermania dhe Belgjika u goditën nga përmbytjet shkatërruese

Stuhitë e parashikuara në studimin e ri lëvizin edhe më ngadalë se ato që zhytën Gjermaninë, Hollandën dhe vendet e tjera gjatë javës së kaluar dhe kështu do të çonin në reshje akoma më ekstreme dhe përmbytje.

“Simulimet japin idenë se mund të ndodhë edhe më keq,” tha Abdullah Kahraman në Universitetin Neëcastle në MB, i cili drejtoi kërkimin.

Profesor Lizzie Kendon në UK Met Office tha: “Ky studim tregon se përveç intensifikimit të reshjeve me ngrohjen globale, ne gjithashtu mund të presim një rritje të madhe të stuhive me lëvizje të ngadaltë. Kjo është shumë e rëndësishme për përmbytjen e fundit të parë në Gjermani dhe Belgjikë, e cila thekson ndikimet shkatërruese të stuhive me lëvizje të ngadaltë. ”