LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Avioni i United Airlines bën ulje emergjente pas alarmit për zjarr, dy të plagosur

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 20:23
Bota
Avioni i United Airlines bën ulje emergjente pas alarmit për zjarr, dy

Një zjarr ra në një aeroplan të linjës ajrore United Airlines, i cili po udhëtonte nga Japonia drejt Filipineve, duke e detyruar avionin të kryente një ulje emergjente.

Fluturimi 32 i United Airlines pati një incident rreth 50 minuta pas ngritjes, kur dyshohet se u zbuluan flakë në ndarjen e bagazheve.

Avioni, që kishte 142 pasagjerë dhe anëtarë ekuipazhi në bord, ndodhej ende mbi territorin japonez kur pilotët morën vendimin të ktheheshin pas dhe të uleshin në Aeroportin Ndërkombëtar të Kansait, pranë Osakës. Në pistë i pritën automjete emergjente dhe zjarrfikëse, megjithëse, sipas raportimit të Daily Mail, nuk u konstatuan dëmtime të dukshme në pjesën e jashtme të avionit.

Sipas deklaratës së United Airlines, dy pasagjerë u dërguan në një spital lokal me lëndime të lehta, të marra gjatë procedurës së uljes emergjente. Megjithatë, pas një inspektimi të plotë të avionit në aeroportin e Kansait, nuk u gjetën shenja zjarri.

Shkaku i alarmit mbetet ende i paqartë, ndërkohë që pasagjerët u panë duke lënë avionin me shpejtësi, duke përdorur tendat emergjente të fryra, të premten. Kompania ajrore nuk dha detaje mbi rrethanat e lëndimit të dy pasagjerëve./tch

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion