Abazoviç flet për mocionin kundër tij: Do dal si fitues

Kryeministri shqiptar i Malit të Zi, Dritan Abazoviç, ka folur për seancën e mosbesimit që po vazhdon të mbahet kundër tij, për të cilën tha se ndihet fare i relaksuar në lidhje me të.

“Absolutisht po duan që të më rrëzojnë që jam shqiptar, por kjo s’është e vetmja çështje. Nuk bëhet fjalë vetëm për këtë gjë, por ata kanë menduar se unë do të jem kryeminsitër që do ta mbrojë krimin e organizuar që e kanë krijuar për 30 vjet dhe kur e kanë pa se nuk ka lojë më me këtë çështje dhe kur kanë filluar të hyjnë nëpër burgje dhe kur kanë filluar të nisen procese gjyqësore kundër njerëzve që bëjnë krim, atëherë kanë kërkuar shkakun dhe e kanë gjetur në këtë kontratë që është bërë me Kishën Ortodokse, por qartë se ajo s’është nga shkaku kryesor”, është shprehur Abazoviç për Klan Kosova.

Sa i përket mocionit që po mbështetet edhe nga disa deputetë shqiptarë në Mal të Zi, Abazoviç u përgjigj me “ç’ka me thënë, 30 vjet mosndryshimi i pushtetit lë pasoja”.

“Të arrijë Mali i Zi që ta ketë kryeministrin shqiptar dhe të vijë në atë moment kur dikush prej partive shqiptare të votojë kundër që një shqiptar të jetë kryeministër, ajo besoj se nuk ndodh askund tjetër. Unë do të dal si fitues, postet s’janë me rëndësi, me rëndësi është të kesh vizion”, tha Abazoviç.

Sot, Kuvendi i Malit të Zi, po mban votë mosbesimi ndaj Qeverisë së kryeministrit, Dritan Abazoviç. Në të do të marrë pjesë edhe vetë Abazoviç me ministrat e kabinetit të tij. Për të rrëzuar Qeverinë, e cila deri më tani ka funksionuar si pakicë, janë të nevojshme votat e të paktën 41 deputetëve, nga gjithsej 81 sa janë në Kuvend. Iniciativa për rrëzimin e Qeverisë, e prezantuar nga Partia Demokratike Socialiste e presidentit të Malit të Zi, Millo Gjukanoviç, dhe një pjesë e partive në tjera, është shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të Abazoviçit për nënshkrimin e Marrëveshjes Themelore me Kishën Ortodokse Serbe.