A po rikthehet Kina në pikën zero? Mijëra raste me Covid çdo ditë

Kina rikthehet atje ku ishte 2 vite më parë. Pamjet e transmetuara nga televizioni shtetëror kinez tregojnë punimet për ndërtimin e një qendre izolimi për të infektuarit me COVID-19, por edhe një spital të ri COVID, në qytetin Jilin, me 6 mijë krevate për pacientët që do të kenë nevojë për hospitalizim.

Qendra e izolimit dhe trajtimit të pacientëve me koronavirus, po ndërtohet brenda terminalit Kai Tak të Hong-Kongut. Sipas qeverisë, këtu do të strehohen mbi 1000 pacientë, në gjendje më të lehtë, për të mos zënë shtretërit në spitalet publike.

Me pandeminë që duket se po rikthen shqetësimet dhe frikën e 2 viteve më parë, autoritetet në Kinë kanë vendosur të përshpejtojnë punën edhe për rikthimin në fuqi të masave anti-covid, duke nisur nga distancimi social sikurse kanë nisur edhe testimet masive, ndërsa spitali i ri covid do të jetë funksional nga 22 marsi, sapo të përfundojë faza e parë e ndërtimit.