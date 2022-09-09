A e dini pse Mbretëresha Elizabeth nuk shkoi kurrë në shkollë?
E rritur si një anëtare e familjes mbretërore dhe një princeshë, është e sigurt që princesha e re Elizabeth kishte arsimin më të mirë në dispozicion. Megjithatë, ajo nuk shkoi kurrë në shkollë.
Ashtu si shumica e fëmijëve mbretërorë para saj, mbretëresha e ardhshme, së bashku me motrën e saj, Princeshën Margaret, u arsimuan në shtëpi nga mësues privatë. Ata kishin një sërë mësuesish të tjerë që kujdeseshin për arsimimin e tyre. Ajo nuk ishte pjesë e një shkolle publike apo private.
Tradita diktonte që fëmijët mbretërorë të mos shkonin në shkollë. Duke u kthyer në epokën Tudor, djali i Henry VIII, Princi Eduard, u arsimua në shkollën e oborrit së bashku me katërmbëdhjetë studentë të tjerë, bij aristokratësh, që u krijua nga vetë mbreti.
Duke qenë një princeshë, Elizabeth II u shkollua në shtëpi. Ajo nisi të lexonte, shkruante, luante piano dhe të kërcente deri në moshën shtatë vjeçare, përpara se të merrej nga një guvernante.
Kur ajo mori fronin, arsimimi i saj u zgjerua pasi filloi të merrte mësime me një numër mësuesish, sipas The List.
Mbretëresha më vonë i dërgoi fëmijët e saj në shkollë, dhe nipërit dhe mbesat e saj e ndoqën shembullin, duke ndjekur shkollën së bashku me fëmijët e tjerë.