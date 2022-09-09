LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

A e dini pse Mbretëresha Elizabeth nuk shkoi kurrë në shkollë?

Lajmifundit / 9 Shtator 2022, 19:39
Bota

A e dini pse Mbretëresha Elizabeth nuk shkoi kurrë në

E rritur si një anëtare e familjes mbretërore dhe një princeshë, është e sigurt që princesha e re Elizabeth kishte arsimin më të mirë në dispozicion. Megjithatë, ajo nuk shkoi kurrë në shkollë.

Ashtu si shumica e fëmijëve mbretërorë para saj, mbretëresha e ardhshme, së bashku me motrën e saj, Princeshën Margaret, u arsimuan në shtëpi nga mësues privatë. Ata kishin një sërë mësuesish të tjerë që kujdeseshin për arsimimin e tyre. Ajo nuk ishte pjesë e një shkolle publike apo private.

Tradita diktonte që fëmijët mbretërorë të mos shkonin në shkollë. Duke u kthyer në epokën Tudor, djali i Henry VIII, Princi Eduard, u arsimua në shkollën e oborrit së bashku me katërmbëdhjetë studentë të tjerë, bij aristokratësh, që u krijua nga vetë mbreti.

Duke qenë një princeshë, Elizabeth II u shkollua në shtëpi. Ajo nisi të lexonte, shkruante, luante piano dhe të kërcente deri në moshën shtatë vjeçare, përpara se të merrej nga një guvernante.

Kur ajo mori fronin, arsimimi i saj u zgjerua pasi filloi të merrte mësime me një numër mësuesish, sipas The List.

Mbretëresha më vonë i dërgoi fëmijët e saj në shkollë, dhe nipërit dhe mbesat e saj e ndoqën shembullin, duke ndjekur shkollën së bashku me fëmijët e tjerë. 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion