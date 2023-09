A do të ndryshojë pound-i mbas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II?

Ka kartëmonedha 4,5 miliardë stërlinash në qarkullim me fytyrën e Mbretëreshës mbi to, me vlerë të kombinuar 80 miliardë paund.

Zëvendësimi i tyre me alternativa që paraqesin kreun e monarkut të ri ka të ngjarë të zgjasë të paktën dy vjet. Kur u lëshuan kartëmonedhat e fundit sintetike 50 £, procesi i tërheqjes dhe i zëvendësimit i zgjati Bankës së Anglisë 16 muaj.

Kur Mbretëresha hyri në fron në vitin 1952, monarku nuk u shfaq në kartëmonedha. Kjo ndryshoi në vitin 1960 kur fytyra e Elizabeth II filloi të shfaqej në kartëmonedhat 1 £ në një imazh të krijuar nga projektuesi i kartëmonedhave, Robert Austin, të cilin disa e kritikuan si shumë të ashpër.

Një imazh i monarkut të ri do të binte dakord me Pallatin Buckingham. Koka e Mbretëreshës gjendet gjithashtu në kartëmonedha 20 dollarëshe në Kanada, në monedha në Zelandën e Re dhe në të gjitha monedhat dhe kartëmonedhat e emetuara nga banka qendrore e Karaibeve Lindore, si dhe në pjesë të tjera të Komonuelthit.