723 milionë dollarë për Ukrainën! Banka Botërore miraton paketën e financimit emergjent

Banka Botërore miraton paketën e financimit emergjent prej 723 milionë dollarësh për Ukrainën

Nga Hannah Ritchie e CNN në Sydney

Banka Botërore ka miratuar një paketë financimi urgjent prej 723 milionë dollarësh të kredive dhe granteve për Ukrainën ndërsa lufton pushtimin rus, tha ajo në një deklaratë të hënën.

Paketa përfshin një shtesë kredie prej 350 milionë dollarësh për një hua të mëparshme të Bankës Botërore.

Banka premtoi gjithashtu se do të punonte në krijimin e një pakete tjetër mbështetjeje prej 3 miliardë dollarësh për Ukrainën, e cila do të shtrihet “në muajt e ardhshëm.” Në deklaratën e saj, ajo tha se do të ofronte mbështetje shtesë për fqinjët e Ukrainës pasi ata pranojnë më shumë se 1.7 milionë refugjatë. ,.

“Grupi i Bankës Botërore qëndron me popullin e Ukrainës dhe rajonit,” tha Presidenti i Bankës Botërore, David Malpass në deklaratë. “Ky është i pari nga shumë hapat që ne po ndërmarrim për të ndihmuar në adresimin e ndikimeve të gjera njerëzore dhe ekonomike të kësaj. krizë.”