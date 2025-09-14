70 vjet dhe plot energji: Papa Leoni XIV feston ditëlindjen në krye të Kishës
Më 14 shtator, Papa Leoni XIV feston ditëlindjen e tij të 70-të, duke shënuar një fillim të veçantë në krye të Kishës Katolike. Që nga fillimi i pontifikatit më 8 maj, ai ka treguar energji të jashtëzakonshme dhe angazhim diplomatik, duke dërguar mesazhe të fuqishme për paqen dhe duke ofruar Vatikanin si një terren neutral për dialog ndërkombëtar. Përshëndetjet për ditëlindjen përfshinë edhe vizatime ngjyrash të fëmijëve të shtruar në Spitalin pediatrik Bambino Gesù në Romë, duke simbolizuar shpresën dhe paqen që Papa predikon.
Përveç mesazheve globale për ndalimin e konflikteve, Papa Leoni XIV po punon për të forcuar unitetin brenda Kishës Katolike. Ai ka hapur mundësi për pjesëmarrjen e komunitetit LGBT në Jubileun e ardhshëm dhe njëkohësisht ka rihapur mundësinë për Meshë tradicionaliste në Bazilikën e Shën Pjetrit, duke u përpjekur të bashkojë pikëpamje të ndryshme dhe të krijojë një ambient inkluziv brenda Kishës.
Edhe pse është 70 vjeç, Papa Leoni XIV shfaq një ritëm të papërmbajtshëm dhe fizik të fuqishëm, duke përmbushur me entuziazëm çdo takim, ceremoni dhe dalje publike. Festimet e ditëlindjes janë një reflektim për një papë që ka lënë tashmë gjurmë të dukshme në Kishë dhe politikën ndërkombëtare, duke kombinuar energjinë e një të riu me vizionin dhe përvojën e udhëheqësit shpirtëror.