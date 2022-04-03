LEXO PA REKLAMA!

7 termocentrale të reja bërthamore! Britania ‘gati planin’ për sigurinë energjitike

Lajmifundit / 3 Prill 2022, 08:48
Bota

Britania mund të ndërtojë deri në shtatë termocentrale të reja bërthamore si pjesë e një zgjerimi radikal të energjisë së brendshme pas pushtimit rus të Ukrainës, tha Sekretari i Biznesit Quasi Quarteng për Sunday Telegraph.

“Ka një vend ku ne kemi gjashtë ose shtatë lokacione në MB deri në vitin 2050,” tha Quarteng për gazetën.

Sunday Telegraph raportoi se ministrat ranë dakord të krijonin një program të ri zhvillimi të quajtur Great British Nuclear.

Qëllimi është për të gjetur vendndodhjen, për të anashkaluar burokracinë për të përshpejtuar procesin e planifikimit dhe për të bashkuar kompanitë private për të menaxhuar çdo vend.

Ai tha se strategjia e re e sigurisë energjetike e Britanisë, që do të zbulohet të enjten, pritet të angazhojë qeverinë të mbështesë ndërtimin e të paktën dy termocentraleve të reja bërthamore në shkallë të gjerë deri në vitin 2030, përveç reaktorëve të vegjël modularë.

