5-vjeçarja u shpëton jetën vëllezërve të mitur, fëmijët qëndrojnë për 55 orë me prindërit e vdekur

Një familje në Australi është përfshirë në një aksident tragjik.

Çifti Cindy Braddock, 25 vjeç dhe Jake Day, 28 vjeç po udhëtonin së bashku me fëmijët e tyre të moshave 5, 2 dhe 1 vjeç, kur u përfshinë në aksident pasi makina doli nga rruga.

Teksa pridërit humbën jetën në vendngjarje, fëmijët mbetën të bllokuar në automjet për 55 orë.

Sipas raportimeve të mediave vendase, të 3 fëmijët mund të kishin ndërruar jetë, po të mos ishte për veprimin e zgjuar të vajzës 5-vjeçare, e cila i çliroi dy foshnjat nga sexholino ku ata ishin vendosur.

Ata qëndruan për rreth 55 orë pranë trupave të vdekur të prindërve të tyre, teksa u gjetën nga policia në gjendje të rëndë dehidratimi.

“Nëse nuk do të ishte 5-vjeçari që i liroi rripat e sigurisë së sexholinos së fëmijëve, ata nuk do të ishin me ne sot”, tha një i afërm i tyre.

“Ajo ndoshta nuk do ta kuptojë këtë për disa vjet. Ata qëndruan në makinë për 55 orë në temperaturën 30 gradë celcius. Askush nuk e di se çfarë kanë kaluar.”- shtoi ai.

Fëmijët u dërguan në spital me dehidrim të rëndë, tha policia, por ndodhen jashtë rrezikut për jetën.