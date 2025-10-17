38 kg kokainë mes bananeve në port! Vlera arrinte në mbi një milionë euro
Autoritetet greke i kanë dhënë një goditje të re rrjeteve të trafikimit të drogës, duke sekuestruar mbi 38 kilogramë kokainë në Portin e Pireut.
Sasia e drogës u gjet e fshehur me kujdes brenda një kontejneri me banane, pas një operacioni të koordinuar nga Drejtoria për Luftimin e Krimit të Organizuar, Nëndrejtoria për Ndjekjen Penale të Drogave dhe autoritetet kompetente doganore dhe financiare. Sipas vlerësimeve, vlera e kokainës së sekuestruar në tregun ilegal mund të kalojë një milion euro, por destinacioni i saj mbetet ende i panjohur, ashtu sikurse organizata kriminale që e kishte porositur.
Sipas Policisë greke, u gjetën 33 pako të improvizuara, që përmbanin kokainë me një peshë totale bruto prej 38 kilogramësh e 200 gramësh, të cilat ishin vendosur me kujdes brenda një kontejneri, midis mekanizmit të ftohjes dhe murit të brendshëm, informon “Protothema”. Kontejneri vinte me anije nga një vend i huaj, dyshohet nga Amerika Latine, në portin e Pireut, ku ishin ngarkuar me 1080 kuti me banane.