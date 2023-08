35 orë në mes të detit, shpëtohet për mrekulli 25-vjeçari në Florida

Rojet bregdetare në Florida shpëtuan një djalë që po lundonte me një varkë gjysmë të mbytur rreth 12 milje larg bregut. 25-vjeçari ka shpëtuar mrekullisht pasi kishte mbetur për 35 orë në det të hapur, 12 milje larg brigjeve të Floridës. 25-vjeçari Charles Gregory kishte shkuar me varkë për të peshkuar në Oqeanin Atlantik, ndërsa babi i tij njoftoi autoritetet pasi kishte humbur kontaktet me të birin prej 35 orësh.

Menjëherë, rojet bregdetare u vunë në lëvizje dhe pas disa orësh kërkime, djali u pikas nga helikopteri, i cili dha koordinatat e sakta që cuan në evakuimin e tij.Babai i tij Raymond Gregory i tha CNN se një valë kishte përmbysur varkën e djalit të tij dhe ai filloi të largohej nga bregu. Ai tha se Charles kishte humbur jelekun e shpëtimit dhe celularin dhe kishte parë peshkaqenë dhe ishte pickuar nga kandil deti.

“Ai ishte trembur për vdekje. Më tregoi se gjatë këtyre orëve në det i ishte lutur Zotit më shumë se kishte bërë gjatë gjithë jetës së tij”, tregon babai i 25-vjeçarit për CNN.