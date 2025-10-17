LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

27-vjeçarja përdhunon dhe torturon deri në vdekje të miturën, trupi u gjet i copëtuar

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 19:02
Bota

27-vjeçarja përdhunon dhe torturon deri në vdekje të

Dahbia Benkired, 27 vjeç, akuzohet se e ka marrë Lola Daviet nga shkolla duke e bindur të shkonte në shtëpinë e saj duke u sjellë si mike e saj. Por pikërisht kjo shtëpi do të kthehej në ferrin që do i merrte jetën të miturës, raporton “Daily Mail”.

27-vjeçarja fillimisht e ka dhunuar dhe e ka detyruar të zhvishet, e më pas e ka përdhunuar. Ajo vijoi dhunën duke e ngjitur gjithë trupin e të miturës me ngjitës. Kjo çoi në asfiksimin dhe vdekjen e vajzës, për shkak të mungesës së frymëmarrjes. Për të zhdukur gjurmët, ajo e preu trupin e saj me gërshërë.

Pas disa ditësh e zhdukur, trupi i 12-vjeçares u gjet në një bagazh në hollin e ndërtesës ku babai dhe nëna e saj punonin si kujdestarë.

Sipas hetimeve, shka për krimin ishte bërë një konflikt që gruaja kishte patur me nënën e vajzës, teksa rezultoi se 27-vjeçarja kishte më herët histori të përballjes me probleme të shëndetit mendor.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion