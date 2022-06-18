LEXO PA REKLAMA!

258 miliardë dollarë dëmshpërblim, Elon Musk përballet me një padi tjetër

Lajmifundit / 18 Qershor 2022, 10:00
Bota

258 miliardë dollarë dëmshpërblim, Elon Musk përballet

Pronari i Tesla dhe SpaceX, Elon Musk, është paditur për 258 miliardë dollarë nga një investitor i Dogecoin, i cili e akuzoi atë për drejtimin e një skeme piramidale për të mbështetur kriptomonedhën.

Skema piramidale është një sistem mashtrues për të fituar para bazuar në rekrutimin e një numri gjithnjë në rritje të “investitorëve’’.

Promovuesit fillestarë rekrutojnë investitorë, të cilët nga ana e tyre rekrutojnë më shumë investitorë, e kështu me radhë.

Në një ankesë të paraqitur në gjykatën federale në Manhattan, paditësi Keith Johnson akuzoi Musk, kompaninë e makinave elektrike Tesla Inc dhe kompaninë e turizmit hapësinor SpaceX, për shantazh për reklamimin e Dogecoin dhe rritjen e çmimit të tij, vetëm për ta lënë çmimin të bjerë.

Johnson kërkon 86 miliardë dollari dëmshpërblim, që përfaqëson rënien e velerës së tregut të Dogecion që nga maji 2021 dhe kërkon që ajo të trefishohe.

