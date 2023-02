25-vjeçarja var veten në tualetin e Universitetit, lë letrën e lamtumirës për familjen, ja dyshimet e policisë

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Milano të Italisë. Mediat iltaliane raportojnë se një 25-vjeçare është gjetur e vdekur në një universitet.

Trupi i vajzës u gjet me një shall në qafë me skajin tjetër të varur në një derë. Nuk ka detaje për vendin e krimit dhe për këtë arsye nuk dihet nëse dinamika është ajo e një akti vetëvrasës apo vrasje.

E reja u gjet mëngjesin e sotëm në orën 06:45 nga një kujdestare që po bënte turin e hapjes së Institutit, në një banjë pranë disa klasave.

Kufoma është shfaqur e veshur dhe për momentin nuk janë vërejtur shenja dhune në trupin e saj.

Në vendin e ngjarjes është gjetur një shënim në të cilin e reja shprehte qëllimin e saj për të kryer vetëvrasje.

Shkrimi është gjetur dhe është marrë nga karabinierët. Sipas hetimeve të para mjeko-ligjore, vdekja e të resë daton shumë orë para zbulimit, me sa duket mbrëmjen e djeshme. E reja ishte me origjinë nga Amerika e Jugut dhe jetonte në Milano.