24-vjeçarja shqiptare humbi jetën me aksidentin në Itali, i fejuari prek me fjalët për të
Një aksident tragjik i mori jetën 24-vjeçares nga Kavaja, Daiana Galicaj në Itali.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:00 të mbrëmjes së 13 prillit në Castelmassa, në provincën e Rovigo.
Ndërkohë, pas humbjes së të resë ka ardhur dhe reagimi i të fejuarit të saj, i cili ka bërë dedikime prekëse në rrjetet sociale, ndërsa ka postuar edhe foto.
Krahas fotove ku shihet së bashku me viktimën, i riu shkruan:
“Nuk di nga t’ia filloj, si më ike kështu o drita e syve të mi, o koala ime e çmuar. Më ke copëtuar gjithë zemrën, pa ty s’kam jetë.
Qofsh e Xhenetit sy bukura ime dhe do takohemi shumë shpejt do t’i fillojmë në botën tjetër ëndrrat që lamë përgjysmë. Do jesh gjithmonë në zemrën time, dashuria ime!”.