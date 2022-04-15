LEXO PA REKLAMA!

24-vjeçarja shqiptare humbi jetën me aksidentin në Itali, i fejuari prek me fjalët për të

Lajmifundit / 15 Prill 2022, 17:35
Bota

Një aksident tragjik i mori jetën 24-vjeçares nga Kavaja, Daiana Galicaj në Itali.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:00 të mbrëmjes së 13 prillit në Castelmassa,  në provincën e Rovigo.

Ndërkohë, pas humbjes së të resë ka ardhur dhe reagimi i të fejuarit të saj, i cili ka bërë dedikime prekëse në rrjetet sociale, ndërsa ka postuar edhe foto.

24-vjeçarja shqiptare humbi jetën me aksidentin në Itali, i

Krahas fotove ku shihet së bashku me viktimën, i riu shkruan:

Nuk di nga t’ia filloj, si më ike kështu o drita e syve të mi, o koala ime e çmuar. Më ke copëtuar gjithë zemrën, pa ty s’kam jetë.

Qofsh e Xhenetit sy bukura ime dhe do takohemi shumë shpejt do t’i fillojmë në botën tjetër ëndrrat që lamë përgjysmë. Do jesh gjithmonë në zemrën time, dashuria ime!”.

