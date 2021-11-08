LEXO PA REKLAMA!

120 helikopterë amerikanë dhe 1000 mjete ushtarake zbarkojnë në Ballkan

Lajmifundit / 8 Nëntor 2021, 09:43
Bota

120 helikopterë amerikanë dhe 1000 mjete ushtarake zbarkojnë

Misioni më i madh ushtarak për të forcuar praninë amerikane në Ballkan dhe Detin e Zi pritet të mbërrijë në bazën e Aleksandropolis në Greqi në mes të nëntorit. Mediat greke shkruajnë se misioni do të dërgojë një mesazh konsolidimi të bashkëpunimit në rajon, por edhe sinjal për Turqinë dhe Rusinë për ndikimin në rajon.

Në stërvitje pritet që të jenë 120 helikopterë në total dhe 1000 mjete ushtarake të çdo lloji, të cilat do të transportohen drejt Rumanisë dhe vendeve të tjera. Situata në Ballkan nuk është e qetë për momentin me konfliktin në Bosnje, por edhe ndikimin rus përmes Serbisë.abcnews

