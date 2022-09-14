100 tanke të shkatërruara në njëqind orë: Ukraina rrëzon divizionin më të mirë të Rusisë
Kundërofensiva e ushtrisë ukrainase rreth qytetit të Kharkiv në Ukrainën verilindore duke filluar më 6 shtator shkatërroi gjysmën e divizionit më të mirë të tankeve të forcave të armatosura ruse, shkruan revista amerikane Forbes.
Njëqind tanke të shkatërruar ose të kapur në njëqind orë të tërbuara. Kaq shkatërrim i shkaktuan ukrainasit në Divizionin e 4-të të Tankeve të Gardës Ruse, pjesë e Ushtrisë elitare të Tankeve të 1-rë të Gardës, formacioni më i mirë i blinduar i ushtrisë ruse.
Tani GTA 1 po tërhiqet në veri për të ruajtur atë që ka mbetur nga divizionet e saj të vijës së parë. Por dëmi që ka pësuar ushtria e tankeve mund të ketë implikime të qëndrueshme – dhe jo vetëm për luftën më të gjerë 200-ditore të Rusisë në Ukrainë.
GTA 1 “kishte qenë një nga fomacionet usjtarake më prestigjioze të Rusisë, e ndarë për mbrojtjen e Moskës dhe synonte të drejtonte kundërsulme në rast të një lufte me NATO-n,” shpjegoi Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar. Rusia ka të ngjarë të marrë vite kohë që të rindërtojë këtë aftësi.
GTA 1 ka qenë në luftë që nga fillimi. Kur Rusia zgjeroi luftën e saj në Ukrainë më 24 shkurt, ajo fillimisht synoi të pushtonte Kievin dhe të rrëzonte qeverinë ukrainase. GTA 1 udhëhoqi sulmin në kryeqytet – dhe gjithashtu udhëhoqi tërheqjen një muaj më vonë pasi ukrainasit fituan betejën për Kievin.
Të mbijetuarit e GTA-së 1-në veçanti, dy regjimente të GTD-së së 4-të, si dhe dy regjimente të Divizionit të 2-të të Pushkës me Motor të Gardës- u vendosën në pjesën e përparme rreth Kharkiv, qytetin e dytë më të madh iUkrainës, vetëm 25 milje nga kufiri rus në Ukrainën verilindore.
Pesë muaj më vonë, regjimentet e 1-rë GTA ende nuk i kishin bërë të gjitha humbjet e tyre. GTA 1 “pësoi viktima të rënda në fazën fillestare të pushtimit dhe nuk ishte rindërtuar plotësisht përpara kundërofensive ukrainase në Kharkiv”, tha Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar.
Burning Russian main battle tank after being struck by Ukrainian forces in Kharkiv Oblast.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/rdTgkn6FzQ— BlueSauron????️ (@Blue_Sauron) September 14, 2022
Dhe disa elementë të parë të GTA, me sa duket duke përfshirë Regjimentin e 147-të të Artilerisë, më vonë u zhvendosën në Ukrainën jugore në një përpjekje të dëshpëruar për të mposhtur një kundërofensivë ukrainase në rajonin Kherson që filloi më 30 gusht.
Të dëmtuara, të ndara, të demoralizuara, të shkëputura nga logjistika për shkak të goditjeve të thella ukrainase në linjat ruse të furnizimit dhe mungesës së mbështetjes efektive ajrore, GTD e 4-të dhe GMRD e 2-të nuk ishin në përputhje me dhjetëra brigada ukrainase, duke përfshirë Brigadën e 4-të të fuqishme të tankeve ku u sulmuan në veri, lindje dhe jug të Kharkiv javën e kaluar.
T-72 dhe T-64 të Brigadës së 4-të të Tankeve të Ukrainës goditën fort GTD-në 4 ruse jashtë qytetit të Izium. Në kohën kur divizioni rus u tërhoq në veri drejt kufirit rus më ose rreth 10 shtatorit, ai kishte humbur rreth 90 tanke T-80U që analistët e pavarur mund ta konfirmojnë .
Kjo është gjysma e tankeve që divizioni do të zotëronte me fuqi të plotë. Ukrainasit kapën shumë nga T-80U të paprekura – dhe mund t’i rregullonin, duke fshirë shkronjë ‘Z’ ruse dhe vendosur kryqin e ushtrisë ukrainase dhe t’i kthenin në betejë.
GTD-të e 4-të dhe GMRD-të e 2-ta – dhe si rrjedhojë e gjithë GTA e 1-rë – ndoshta janë të papërshtatshme për luftime të mëtejshme. Ato mund të rindërtohen, por me çfarë dhe kë? Përpjekja urgjente e Kremlinit për rekrutim po lëkundet. Dhe pasi kanë hequr më shumë se një mijë tanke në Ukrainë, rusëve mund t’u duhen vite për të rikthyer në fuqinë e plotë njësitë e varfëruara.
Në të kundërt, ushtria ukrainase ka më shumë tanke tani sesa para kundërofensives aktuale, pasi ka kapur më shumë tanke ruse se sa ka humbur tanket e saj.