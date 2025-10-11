Vdekja e Liam Payne, zbulohen detaje të reja, kush është kamarieri homoseksual që i shiti drogë e kaloi natën me të?
Një vit pas vdekjes tragjike të Liam Payne , çështja vazhdon të pushtojë median. Këngëtari 31-vjeçar i One Direction humbi jetën duke rënë nga ballkoni i hotelit CasaSur Palermo në Buenos Aires, pas një nate të kaluar me kamerierin 25-vjeçar Brian Nahuel Pais.
Pais, i cili është ndaluar në kushte të tmerrshme, akuzohet se i ka furnizuar këngëtarit me drogë vetëm disa orë para vdekjes së tij. Nëse shpallet fajtor, ai rrezikon të kalojë 15 vitet e ardhshme të jetës së tij në burg. Megjithatë, ai pretendon se është i pafajshëm dhe se ishte viktimë e shfrytëzimit – një i ri i varfër që ishte në vendin e gabuar në kohën e gabuar.
Mbrëmja fatale në restorant
Të dy burrat u takuan më 2 tetor në restorantin luksoz Cabana Las Lilas në lagjen Puerto Madero, ku Pais punonte si kamerier. Atë natë, thotë ai, vuri re një Liam Payne “të çuditshëm dhe të hutuar”, i cili shkonte vazhdimisht në banjo dhe dukej se ishte nën ndikimin e drogës.
“Kur iu afrua arkës, më pyeti nëse kisha drogë”, kujton Pais në deklaratën e tij. “Unë refuzova, por ndjeva sikur donte të më afrohej.” Para se të largohej, i riu i dha profilin e tij në Instagram – një veprim që do të shënonte jetën e tij.
Disa orë më vonë, Payne e kontaktoi atë në një llogari të rreme nën emrin e të dashurës së tij të atëhershme, duke i kërkuar të takoheshin. I riu, dukshëm i emocionuar, pranoi.
Takimi në hotel
Të dy u takuan në hotelin CasaSur Palermo, ku po qëndronte këngëtari. Kamarieri përshkruan një skenë kaotike: tavolina të mbushura me pije, mbetje droge dhe një Payne që ishte i lumtur në një moment dhe pastaj u shemb në tjetrin.
“Ai më tregoi këngë të papublikuara, pimë uiski dhe biseduam me ndihmën e Google Translate”, thotë Pais. “Unë nuk e preka drogën, por ai e përdori atë përsëri e përsëri”.
Gjatë natës, sipas dëshmisë së tij, pati një moment “të veçantë” midis tyre. Pais pranon se kishte “intimitet”, por mohon se kishin bërë seks. “Ai ishte emocionalisht i brishtë. Ai kishte nevojë për shoqëri, jo për asgjë tjetër”, thotë ai.
Përpara se të largohej, këngëtari i dha atij një orë Rolex dhe disa rroba, një veprim që u interpretua si shenjë besimi. Megjithatë, sipas prokurorëve, koha e këtyre “dhuratave” dhe depozitave të gjetura në llogarinë bankare të Pais përforcon dyshimin se ishte një pagesë.
Paratë që ndryshuan të dhënat
Gjatë hetimit, autoritetet zbuluan shuma jashtëzakonisht të mëdha parash të transferuara në llogarinë e Pais brenda pak ditësh nga takimi me Payne. Edhe pse ai këmbëngul se kjo ishte ndihmë financiare nga miqtë dhe të afërmit, policia beson se ishte një pagesë e lidhur me një blerje droge.
Avokati i tij, Juan Pablo Fasente, pretendon se “nuk ka prova që paratë erdhën nga Liam Payne” dhe se klienti i tij po shënjestrohet për shkak të statusit të tij shoqëror dhe seksualitetit.
Pais, pretendon ai, është rrahur në burg, është djegur me ujë të nxehtë dhe është kërcënuar sepse është homoseksual. Ai gjithashtu vuan nga depresioni dhe merr antidepresivë të fortë.