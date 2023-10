Sulm terrorist në Turqi/ Shpërthim kamikaz pranë Ministrisë së Brendshme, vriten 2 policë

Me një ceremoni që do të mbahet sot në Parlament do të nisë viti i dytë legjislativ i mandatit të 28-të të Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë. Para ceremonisë, në orët e mëngjesit u dëgjuan shpërthime dhe të shtëna armësh në bulevardin İsmet İnönü, ku ndodhet Asambleja e Madhe Kombëtare Turke dhe ministritë.

Pas njoftimit u dërguan shumë policë, ekipe mjekësore dhe zjarrfikëse. Ministri i Punëve të Brendshme Ali Yerlikaya tha në deklaratën e tij se një sulm terrorist me bombë është kryer kundër Ministrisë së Punëve të Brendshme, njëri prej terroristëve ka shpërthyer dhe tjetri është neutralizuar nga forcat e sigurisë.

Ministri i Punëve të Brendshme, Ali Yerlikaya, në deklaratën e tij në llogarinë e tij në rrjetet sociale tha: “Rreth orës 09:30, dy terroristë të cilët erdhën me një automjet të lehtë komercial para portës së hyrjes së Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurisë së Ministrisë sonë të Punëve të Brendshme, kreu një sulm me bombë.

Njëri nga terroristët hodhi veten në erë, ndërsa terroristi tjetër u neutralizua. Gjatë zjarrit u vranë dy policë." "Pjesëtari ynë u plagos lehtë. Uroj shërim të shpejtë për heronjtë tanë. lufta do të vazhdojë pa pushim derisa terroristi i fundit të neutralizohet”, tha ai.