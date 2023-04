Katastrofë në Plazhin e Miami, të rinjtë sfidojnë me festime masive policinë, mijëra të arrestuar

Të Dielën, zyrtarët e ‘Miami Beach’ votuan për të zgjatur një shtetrrethim dhe kufizime të tjera emergjente për tre javë për shkak të shqetësimeve në lidhje me turmat e padisiplinuara që mblidhen edhe pse pandemia vazhdon.

Skenat kaotike nga fundjava treguan të rinj pa maska ​​duke pirë dhe festuar në rrugë në kundërshtim me fashën orare, me policinë që përpiqej të kontrollonte turmat – një vendim që tërhoqi kritika dhe akuza për racizëm. Më shumë se 1.000 njerëz janë arrestuar deri më tani këtë sezon të pushimeve pranverore, sipas policisë.

Tani ora policore do të zgjatet në një përpjekje për të shmangur skena të mëtejshme. Pedonalja ikonike e Ocean Drive në South Beach do të jetë mbyllur për të gjitha makinat dhe këmbësorët për katër netë në javë, ndërsa vetëm banorët dhe mysafirët e hotelit do të lejohen të hyjnë në zona të caktuara.