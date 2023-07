Sulm në një lokal në kufirin SHBA-Meksikë, vriten 11 persona

Një burrë është arrestuar në Meksikë nën dyshimin se i vuri zjarrin një lokali pasi u dëbua, duke vrarë 11 persona, thonë zyrtarët. Sulmi ndodhinë San Luis Rio Kolorado, i cili kufizohet me Shtetet e Bashkuara, ndërsa lokali ndodhet vetëm një rrugë larg kufirit.



Autoritetet thonë se një i ri i dehur hodhi një koktej molotov në lokalin “Beer House” pasi e dëbuan nga lokali. Zjarri la të vdekur shtatë burra dhe katër gra dhe katër persona të tjerë të shtruar në spital, sipas një deklarate nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të shtetit Sonora, shkruan BBC.

Një numër i të plagosurve u dërguan me urgjencë përtej kufirit në spitalet në Shtetet e Bashkuara për trajtim. Është e paqartë nëse incidenti ka lidhje me krimin e organizuar, i cili ka pllakosur Meksikën për vite me radhë.