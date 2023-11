Atentat mafioz shqiptarit në Barcelonë, policia: Dyshohet se lidhet me trafikun e drogës

Një i ri shqiptar i ka shpëtuar një atentati më armë zjarri mbrëmë në Katalonjë të Spanjës. Ai u plagos nga një armë zjarri në përroin Montalegre, ngjitur me unazën e Dalt, B-20, në Badalona (Barcelona).

Skuadra “Mossos” kanë marrë përsipër hetimin e rastit, i cili sot duket se ka lidhje me trafikun e marijuanës, megjithatë Zona e Hetimit Kriminal (AIC) e rajonit metropolitane veriore tani do të duhet të konfirmojë dhe sqarojë çka ndodhi.

Ngjarja ka ndodhur në orën dhjetë të natës kur Mossos, nga numri i telefonit të urgjencës 112, ka marrë njoftimin se një përplasje mes të paktën dy personave ka lënë të plagosur një person në rrugë publike, për shkak të armës së zjarrit. Sipas asaj që kanë shpjeguar për ElCaso.com burime të njohura me hetimin, bëhet fjalë për një njeri që sot nuk vuan për jetën, pavarësisht nga ashpërsia e plagës së marrë në njërën nga këmbët.

I plagosur me armë zjarri në Badalona

Përplasja që la të plagosur me armë zjarri të riun në Badalona, sipas informacioneve të para të policisë, lidhet me një grabitje që mund të lidhet me trafikun e lëndëve narkotike të marijuanës dhe personave me kombësi shqiptare.

Zona e përroit Montalegre është ngjitur me Ronda de Arriba dhe është afër një zone tregtare dhe gjithashtu me disa urbanizime, në zonën veriore të Badalona, midis Pomar dhe Pomar de Dalt, përballë malit.

I riu me kombësi shqiptare i plagosur nga të shtënat e reja në Katalonjë ka mundur të evakuohet në spitalin Trias y Pujol , në vetë Badalona. Skuadra Mossos kanë një hetim të hapur dhe kanë dëgjuar tashmë deklaratën e të plagosurit, e cila mbështet versionin e grabitjes dhe mundësinë që të jetë një çështje e lidhur me marihuanë.