Tërmet i fuqishëm trondit brigjet e Ishujve Kuril në Rusi
Një tërmet me magnitudë 6.3 goditi brigjet e Ishujve Kuril të Rusisë këtë të diel, sipas të dhënave të Qendrës Gjermane të Kërkimeve për Gjeoshkencat (GFZ).
Tërmeti u regjistrua me një thellësi fokale prej 10 kilometrash, duke treguar se ishte një ngjarje sizmike relativisht e shpeshtë, por mjaft e fortë për të tërhequr vëmendjen e autoriteteve lokale dhe komuniteteve të zonës.
Autoritetet ruse nuk kanë raportuar menjëherë dëme të mëdha materiale apo viktima, por banorët e ishujve u këshilluan të jenë të kujdesshëm dhe të ndjekin udhëzimet e sigurisë për të evituar rreziqe të mundshme nga paslëkundjet.
Ishujt Kuril ndodhen në një zonë të njohur për aktivitet sizmik të lartë, pjesë e “Unazës së Zjarrit” të Paqësorit, ku tërmetet dhe aktiviteti vullkanik janë të zakonshme.
Ekspertët paralajmërojnë se pas një tërmeti të tillë mund të ndodhin paslëkundje, të cilat zakonisht kanë intensitet më të ulët, por mund të shkaktojnë shqetësim dhe dëme të vogla strukturore. Banorët dhe autoritetet lokale mbeten vigjilentë, ndërsa ekipet sizmologjike monitorojnë situatën.
Ngjarja vjen disa javë pasi rajoni përjetoi aktivitet të lartë sizmik, duke rikujtuar se zonat përgjatë Unazës së Zjarrit janë gjithmonë të ekspozuara ndaj rrezikut të tërmeteve. Autoritetet rekomandojnë që komuniteti të ketë gjithmonë një plan emergjence të përgatitur.