Tërmet i fuqishëm “shkund” Greqinë, banorët braktisin shtëpitë në mes të natës

Lajmifundit / 21 Nëntor 2022, 08:41
Bota

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 5.5 Rihter ka tronditur Greqinë gjatë natës, rreth orës 01:00.

Epiqendra e tërmetit është regjistruar në det në verilindje të ishullit të Kretës

Sipas Institutit Gjeodinamik, thellësia e tërmetit ishte 43 km.

Lëkundja sizmike ka pasur kohëzgjatje dhe intensitet të gjatë, duke bërë që banorët e zonave në pjesët lindore të Kretës të largohen nga shtëpitë e tyre të frikësuar. Lëkundjet janë ndjerë edhe në ishujt e Cyclades, Turqi, madje edhe në Kajro të Egjiptit.

Në fillim Instituti Gjeodinamik EMSC dha paralajmërim për cunami.

Njoftimi për cunami u hodh poshtë nga sismologu grek, Efthimios Lekkas, i cili tha më pas se “nuk ka më asnjë mundësi për cunami në Greqi.

Nuk ka asnjë arsye për shqetësim”

