Tërmet i fuqishëm 7.4 ballë godet Filipinet, alarm për cunami
Një tërmet me magnitudë 7,4 goditi brigjet jugore të Filipineve, duke shkaktuar paralajmërime për cunami nga autoritetet filipinase dhe indoneziane.
Banorëve në qytetet bregdetare në Filipinet qendrore dhe jugore iu kërkua të evakuoheshin, pasi autoritetet paralajmëruan për valë mbi një metër mbi nivelet normale të baticës.
Të paktën një person vdiq nga tërmeti i së premtes në mëngjes, i cili gjithashtu çoi në ndërprerje të energjisë elektrike dhe pezullim të mësimit në disa pjesë të vendit.
Lëkundja e fundit vjen pak më shumë se një javë pasi një tërmet me magnitudë 6,9 goditi provincën qendrore Cebu të Filipineve, duke vrarë 74 persona dhe duke plagosur qindra të tjerë.
Pamjet në mediat lokale tregojnë kabllot e rrjetit sipërfaqësor që lëkunden ndërsa automjetet ndalen në momentin që goditi tërmeti.
Një guvernator lokal përshkroi skena paniku ndërsa dridhjet tronditën provincën e tij. “Disa ndërtesa u raportuan të jenë dëmtuar”, tha Edwin Jubahib, guvernator i provincës Davao Oriental, për transmetuesin filipinas DZMM. “Ishte shumë i fortë.”
Filipinet, të cilat ndodhen në “Unazën e Zjarrit” gjeologjikisht të paqëndrueshme, janë përballur me një sërë fatkeqësish natyrore shkatërruese.
“Filipinasit tani po përjetojnë lodhje nga fatkeqësitë nga tajfunet, shpërthimet e vogla vullkanike dhe tërmetet”, tha Dr. Teresito Bacolcol, drejtor i agjencisë filipinase vullkanike Phivolcs, në një konferencë për media të premten.
Dr. Bacolcol u bëri thirrje filipinasve të “pranojnë realitetin tonë” se “herë pas here do të tronditemi nga tërmetet, shpërthimet vullkanike dhe cunami. Në vend që të na zërë paniku, duhet të përgatitemi”, tha ai.
Tërmeti në Cebu më 4 tetor ishte ndër më të fuqishmit dhe më vdekjeprurësit që kombi ka përjetuar në vitet e fundit dhe ka zhvendosur rreth 80,000 njerëz në të gjithë provincën.
Muajin e kaluar, një super tajfun goditi veriun e vendit, duke vrarë 11 persona.