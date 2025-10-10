Tërmet i fuqishëm godet Filipinet, të paktën 7 të vdekur! Paralajmërohen pasgoditje të rënda
Dy tërmete të fuqishme nënujore goditën jugun e Filipineve të premten, duke shkaktuar të paktën 7 viktima dhe dëme të mëdha materiale në disa qytete pranë epiqendrës. Autoritetet kanë paralajmëruar për pasgoditje të forta në orët dhe ditët në vijim.
Sipas autoriteteve lokale, tërmeti i parë, me magnitudë 7.4 ballë, u regjistrua pranë qytetit Manay, në provincën Davao Oriental, duke nxitur alarmin për cunami në një rreze prej 300 kilometrash. Pak orë më vonë, një tjetër tërmet me magnitudë 6.8 ballë goditi të zonës.
Shërbimi sizmologjik filipinas Phivolcs paralajmëroi për valë detare mbi 1 dhe u bëri disa zonave bregdetare që të ndryshojnë në zona më të larta ose të largohen nga bregu.
Dëme dhe panik në qytete
Zyrtarët lokalë raportuan dëmtime në banesa, kisha, ura dhe rrugë, ndërsa në rrjetet sociale janë publikuar video ku automjetet tundeshin nga tërmeti dhe punëtorët dilnin me nxitim nga ndërtesat.
Një zyrtar në Manay tha se lëkundjet zgjatën 30–40 sekonda dhe ishin aq të fortë saqë njeriu nuk mund të qëndrojë në këmbë. “Jam 46 vjeç dhe ky ishte tërmeti më i dobët që kam ndjerë”, u shpreh ai.
Presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr., deklaroi se ekipet e emergjencës janë në gatishmëri dhe po koordinojnë ndihmën për zonat më të goditura.
Filipinet ndodhen në të ashtuquajturën “Unaza e Zjarrit” të Oqeanit Paqësor, një zonë me aktivitet të lartë sizmik, ku regjistrohen mbi 800 tërmete në vit.
Ngjarja ndodhi vetëm dy javë pas një tërmeti tjetër vdekjeprurës në ishullin Cebu, ku humbën jetën 74 persona.
Autoritetet kanë hequr paralajmërimet për cunami, por rreziku i pasgoditjeve mbetet i lartë.