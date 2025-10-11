LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sulm i armatosur në Gjermani, tre të plagosur në tregun e Giessenit

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 19:40
Bota

Sulm i armatosur në Gjermani, tre të plagosur në tregun e

Një ngjarje rëndë është regjistruar në tregun e qytetit të Giessen në Gjermani.

Një person i panjohur hapi zjarr në një agjenci bastesh sportive, duke plagosur të paktën tre persona.

Motivet e sulmit mbeten të panjohura, për momentin si dhe numri i saktë i të plagosurve dhe shkalla e lëndimeve të tyre.

“Nuk ka vdekje. Për momentin nuk mund të japim informacion në lidhje me shkallën e lëndimeve.”, ka deklaruar policia.

Autori i krimit u arratis, ndërsa arma e përdorur thuhet se ishte një revolver ose pistoletë. Një forcë e madhe policore ndodhet në vendngjarje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion