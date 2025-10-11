Sulm i armatosur në Gjermani, tre të plagosur në tregun e Giessenit
Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 19:40
Bota
Një ngjarje rëndë është regjistruar në tregun e qytetit të Giessen në Gjermani.
Një person i panjohur hapi zjarr në një agjenci bastesh sportive, duke plagosur të paktën tre persona.
Motivet e sulmit mbeten të panjohura, për momentin si dhe numri i saktë i të plagosurve dhe shkalla e lëndimeve të tyre.
“Nuk ka vdekje. Për momentin nuk mund të japim informacion në lidhje me shkallën e lëndimeve.”, ka deklaruar policia.
Autori i krimit u arratis, ndërsa arma e përdorur thuhet se ishte një revolver ose pistoletë. Një forcë e madhe policore ndodhet në vendngjarje.