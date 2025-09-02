LEXO PA REKLAMA!

Sulm gjatë tubimit politik në Pakistan, 11 viktima dhe 40 të plagosur

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 21:50
Bota

Të paktën 11 persona u vranë dhe rreth 40 të tjerë u plagosën sot kur një sulmues kamikaz në një tubim politik në qytetin jugperëndimor pakistanez të Quetta-s, thanë autoritetet lokale.

Zyrtarët lokalë, duke folur për AFP në kushte anonimiteti, thanë se bombardimi ndodhi në parkingun e një stadiumi ku ishin mbledhur qindra anëtarë të Partisë Kombëtare të Balochistanit (BNP).

Pakistani vjen nga nje konflikt i para disa muajve më Indinë në rajonin e Kashmirit. Territor nën administrimin indian që pretendohet nga të dyja palët.

