Sulm gjatë tubimit politik në Pakistan, 11 viktima dhe 40 të plagosur
Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 21:50
Bota
Të paktën 11 persona u vranë dhe rreth 40 të tjerë u plagosën sot kur një sulmues kamikaz në një tubim politik në qytetin jugperëndimor pakistanez të Quetta-s, thanë autoritetet lokale.
Zyrtarët lokalë, duke folur për AFP në kushte anonimiteti, thanë se bombardimi ndodhi në parkingun e një stadiumi ku ishin mbledhur qindra anëtarë të Partisë Kombëtare të Balochistanit (BNP).
Pakistani vjen nga nje konflikt i para disa muajve më Indinë në rajonin e Kashmirit. Territor nën administrimin indian që pretendohet nga të dyja palët.