Dy termete 5.3 dhe 3.1 rihter ne Selanik të Greqisë

Dy termete jane regjistruar ne Greqi diten e sotme. I pari ka ndodhur rreth 50 minuta me pare me fuqi 5.3 ndersa me pas, eshte regjistruar një tërmet tjeter me magnitudë 3.1 ka rënë pasditën e sotme në Selanik.

Sipas Institutit Gjeodinamik, epiqendra e tërmetit ndodhet 11 kilometra në jug të Nea Moudania, Halkidiki.

Te dhenat e termetit jane publikuar edhe nga IGJEUM ne Shqiperi.

Sipas buletinit, ngjarja ka ndodhur me 3 Nentor 2024, ora 18:03:51 ne thellesi 15 KM.

Epiqendra eshte ne distance 206 km nga Bilishti.