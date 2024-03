Zyrtari i lartë amerikan i Antidrogës zbarkon në SPAK, takim me Altin Dumanin

Ndihmës Sekretari për Byronë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit në SHBA, Todd D. Robinson po zhvillon një vizitë në Tiranë. Ai është takuar paraditen e sotme me kreun e SPAK, Altin Dumanin.

Gjatë qëndrimit të tij dy ditore, 18-20 mars, Robinson do të takohet edhe me kryeministrin Edi Rama.

Fokusi i vizitës është përcjellja e mesazhit se SHBA mbështet punën e Shqipërisë për forcimin sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ndërtimi i institucioneve të forta.

Pas Tiranës, ndalesa e radhës në datat 20-22 mars, Ndihmës Sekretari Robinson do të udhëtojë në Prishtinë, Kosovë, ku do të takohet me Presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe me partnerët në sektorin e zbatimit të ligjit dhe drejtësisë.