Zyrtari amerikan takon Altin Dumanin, dosjet e zyrtarëve sërish "mal" në SPAK

Dosjet vazhdojne te mbeten stive ne SPAK.

Ato u bene publike te vendosura ne dysheme ne zyrat e SPAK, gjate vizites se nje zyrtari te larte amerikan qe po qendron ne Tirane.

Ambasada amerikane njpftoi se koordinatori për Anti-Korrupsionin Global Richard Nephew pa sot në veprim institucionet gjyqësore shqiptare gjatë takimeve me kreun e SPAK, Altin Dumani, prokurorët e SPAK, si dhe përfaqësues të Ministrisë Anti-Korrupsion, Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit (ILDKPKI) dhe Agjencisë së Prokurimit Publik.

Dosjet ne dysheme ne nje prej zyrave te SPAK

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nephew dhe zyrtarët shqiptarë diskutuan përpjekjet e vazhdueshme për forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin institucionet e drejtësisë që po forcojnë demokracinë e Shqipërisë teksa ajo përparon në rrugën e saj drejt BE-së.

Zyra e prokurores Enkeleda Millonai qe po heton Sali Berishen

Edhe me heret, gjate vizitave te zyrtareve te SHBA ne SPAK, eshte vene re prania e dosjeve te shumta me materiale te shuma dokumentare per te cilat mesa duket nuk mjafton hapesira e zyrave te prokurorise se Posacme.

Me shume pamje u publikuan nga ambasada amerikane ne Tirane.