Zyrtare/ Zbardhet ekspertiza mjekoligjore: 3 vjeçari Brian vdiq nga anestezia

Është zbardhur ekspertiza mjekoligjore për vdekjen e Brianit, 3-vjeçarit që humbi jetën pas ndërhyrjes në klinikën dentare të mjekut Roland Xhaxho.

Sipas ekspertizës vdekja e 3-vjeçarit është shkaktuar nga dhënia e lëndës anestetike.

“Lënda ka sjellë vuajtjen e qelizore të thellë”, thuhet në raport, sipas News24.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Dokumenti:

KONKLUZION: Mbështetur në të dhënat e përshkruara më lart, arrijmë në përfundimin se:

1- Në trupin e kufomës së shtetasit oksit, si edhe shenja shpimesh mjekësore me ekimoza plage kirurgjikale ne lekuren e Brian Spahiu nga kqyrja e jashtme u konstatua nje mbetje perreth tyre ne lekuren e ballit, gjoksit, barkut dhe gjymtyreve me karakteristikat e pershkuara ne Akt.

Nga kqyrja e brendeshme dhe egzaminimi histopatologjik u konstatua edeme e shprehur e trurit, staze dhe ekstravazat eritrocitar, ishemi akute miokardi, edeme intersticiale dhe ekstravazat eritrocitar me miokard dhe perikard. Atelektaze e shprehur pulmonare, ekstravazat eritrocitar intersticial me elemnte mononukleare, me zona pneumoragjie zato Nekroze intersticiale, edeme e mushkerive. centrolobulare hepatike. Me ekstravazate eritrocitare, elemente dhe infiltrate mononukleare te shprehur ne hapsiren porto-biliare, edeme intersticiumi. Infiltrim hemoragjik i cipave seroze. Prania e gjakut te lengshem dhe koagulave ne zgavren e barkut.



2-Shenjat e shpimeve mjekësore me ekimoza perreth tyre, të verejtura në trupin e shtetasit Brian Spahiu jane pasoje e manipulimeve mjeksore. Mbetja e vjeter e plages verejtur ne lekuren e gjoksit eshte pasoje nderhyrje kirurgjikale, al

3-Shkaku i vdekjes se shtetasit Brian Spahiu ka qene dhenia e lendes anestetike qe ka sjelle vuajtjen qelizore te thelle me mekanizmin e insuficiences multiorganore te parikthyeshme.