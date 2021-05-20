Zvicra gati të presë 1,600 refugjatë, a janë shqiptarët të përfshirë në programin tyre?
Zvicra ka vendosur që në kuadër të programit ndërkombëtar të zhvendosjes, të mirëpresë deri në 1,600 refugjatë gjatë dy vjetëve. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se qeveria do të pranojë deri në 300 refugjatë shtesë, të cilët nuk mund të përfshihen në një program të mëparshëm për shkak të pandemisë Covid-19.
Lajmi u bë me dije nga Sekretariati Shtetëror i Migracionit një ditë më parë. Ai tha se Zvicra do të përqendrohet në viktimat e konflikteve ushtarake në Lindjen e Mesme dhe nga rajoni mesdhetar qendror, si dhe njerëzit që largohen nga persekutimi. Është pikërisht kjo arsye pse programi zviceran do të jetë i kufizuar në refugjatë nga maksimumi, shtoi sekretariati.