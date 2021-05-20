LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zvicra gati të presë 1,600 refugjatë, a janë shqiptarët të përfshirë në programin  tyre?

Lajmifundit / 20 Maj 2021, 09:47
Aktualitet

Zvicra gati të presë 1,600 refugjatë, a janë shqiptarët

Zvicra ka vendosur që në kuadër të programit ndërkombëtar të zhvendosjes, të mirëpresë deri në 1,600 refugjatë gjatë dy vjetëve. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se qeveria do të pranojë deri në 300 refugjatë shtesë, të cilët nuk mund të përfshihen në një program të mëparshëm për shkak të pandemisë Covid-19.

Lajmi u bë me dije nga Sekretariati Shtetëror i Migracionit një ditë më parë. Ai tha se Zvicra do të përqendrohet në viktimat e konflikteve ushtarake në Lindjen e Mesme dhe nga rajoni mesdhetar qendror, si dhe njerëzit që largohen nga persekutimi. Është pikërisht kjo arsye pse programi zviceran do të jetë i kufizuar në refugjatë nga maksimumi, shtoi sekretariati.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion