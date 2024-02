"Zoti i drogës" Dritan Rexhepi do të ekstradohet në Shqipëri, Turqia merr vendimin

Turqia ka miratuar ekstradimin e Dritan Rexjepit për në Shqipëri. Ky fakt u pohua në Gjykatën e Posaçme nga avokatja e Rexhepit gjatë seancës për paraqitjen e provave.

Anti-droga e Stambollit arrestoi në nëntor të vitit të kaluar Dritan Rexhepin që kërkohej ndërkombëtarisht për trafik të kokainës.

Ai u kap në një kompleks vilash në periferi të Stambollit duke u shtrirë fillimisht në tokë pasi iu vunë prangat dhe më pas u fut në makinë. Gjatë kontrollit policia gjeti armë, bizhuteri të shtrenjta si edhe një sasi të madhe parash.

Rexhepi ishte nën vëzhgimin e shërbimeve sekrete italiane, të cilat kanë informuar turqit për vendin ku jetonte.

Më pas, Drejtoria e Antidrogës në Stamboll ka kryer një operacion në mëngjes për arrestimin e tij pasi italianët e kishin zbërthyer të gjithë itinerarin e Rexhepit.

Në nëntor të viti 2023, Ministria e Drejtësisë i bëri një kërkesë shtetit turk për Rexhepin, i cili akuzphet për vrasjen dhe zhdukjen e Jan Prengës.

I konsideruar si “baroni” i trafikut të drogës nga amerika latine drejt Europës, Dritan Rexhepi ishte vendosur në ‘kodin e kuq’ ndërkombëtar. Ai do të duhet të japë llogari për disa krime në 4 shtete të ndryshme.

Por kush është Dritan Rexhepi?

Shqiptari i cili ishte edhe një nga drejtuesit kryesor të kartelit shqiptar të kokainës të njohur me emrin ‘Kompania Bello’ u kap në një vilë luksoze në Turqi, pasi shërbimet italiane të sigurisë sinjalizuan homologët turq për mbërritjen e Rexhepit në Stamboll.

Dritan Rexhepi ishte futur në Turqi me një pasaportë të falsifikuar kolumbiane me emrin Benjamin Omar Perez Garcia. Gjatë operacionit atij iu gjetën një pistoletë, një sasi parash si dhe disa sende personale me vlerë.

Rexhepi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge në gjysmën e Europës. Ai vepronte si ndërmjetës dhe organizator në emër të dy grupeve kriminale shqiptare, duke patur akses në sasi të pafundme kokaine.

Por Dritan Rexhepi është në kërkim edhe nga autoritetet shqiptare, si porositës i rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës. Kjo, pasi vëllai i Janit, Astrit Prenga, kishte vjedhur një sasi kokaine në Britaninë e Madhe që i përkiste Rexhepit dhe nuk kishte kthyer as shumat e parave.

Jan Prenga u rrëmbye në Kamëz më 17 Janar 2020. Prej afro 4 vitesh trupi i tij nuk është gjetur ende. Pamjet e kamerave të sigurisë në Kompleksin ‘Golden’ në Shijak u kthye në skenë krimi, ndërsa policia mundi të arrestonte disa persona: Leonard Hajrin, Bajram Hajrin, Festim Bexhdilin, Olsi Turjan si dhe Ardian Docaj.

Aktualisht në burg ka mbetur i dënuar vetëm Festim Bexhdili, kopshtari i kompleksit. Ndërsa në kërkim është ende Altin Hajri.

Në ngjarjen kriminale të rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës sipas SPAK është i përfshirë edhe Gentian Doçi, i cili ndodhet i arrestuar në Spanjë.

Dritan Rexhepi ka një të shkruar të pasur kriminale. Ai është akuzuar për vrasjen e dy policëve në vitin 1998. Më pas, ai është arratisur dy herë duke u larguar nga Shqipëria e duke u bërë një ndër bosët e trafikut të kokainës.