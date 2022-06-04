Zjarri që përfshiu ishullin e Sazanit, vihen nën kontroll flakët
Lajmifundit / 4 Qershor 2022, 08:20
Aktualitet
Në orët e para të mëngjesit të sotëm është arritur që të vihen në kontroll flakët në ishullin e Sazanit në vendin e quajtur “Plazhi i Gjeneralit”.
Flakët kanë nisur mbrëmjen e djeshme duke alarmuar edhe forcat e shërbimit zjarrfikës, gjersa për shuarjen e zjarreve u angazhuan 30 anëtarë të flotës detare si dhe punonjës të zjarrfikëses në Vlorë.
Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi bën të ditur se aktualisht është kufizuar përhapja e zjarrit dhe po punohet për të shuar edhe pjesën e mbetur. Dyshimet e para janë për një zjarr të qëllimshëm.