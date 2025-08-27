LEXO PA REKLAMA!

Zjarri përpin çatinë e pallatit trekatësh në Peshkopi, panik te banorët

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 09:16
Aktualitet

Zjarri përpin çatinë e pallatit trekatësh në

Një zjarr i madh përfshiu një pallat trekatësh në qendër të Peshkopisë, duke shkrumbuar të gjithë çatinë e tij. Ngjarja ndodhi rreth orës 02:00 të mëngjesit të sotëm.

Flakët kanë nisur nga kati i tretë i pallatit dhe janë përhapur me shpejtësi. Megjithë ndërhyrjen e shpejtë të zjarrfikësve, çatia është dëmtuar e gjitha.

Por efektivët penguan përhapjen e flakëve më tej, teksa banorët u evakuan dhe nuk pati të lënduar në njerëz.

Dëmet janë vetëm në materiale. Vatra e zjarrit shkaktoi panik te banorët, ndërsa mbeten ende të panjohura shkaqet e rënies së tij.

