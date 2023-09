Zjarri përfshin edhe by pass-in e Vlorës! Flakët dalin jashtë kontrollit

Pas Fierit, flakët kanë përfshirë edhe Vlorën ku raportohet per zjarre te medha.

Në zonën mbi fshatin Radhimë, në afërsi të By Passit, një zjarr me përmasa të mëdha po përhapet me shpejtësi i ndihmuar dhe nga era e fortë që rreh malin e Shashicës.

Zjarri vijon të djegë pyje me pemë dhe me shkurre i ndihmuar nga era që fryn nga jugu, por edhe temperaturat e larta.

Policia dhe zjarrëfiksit ndodhen në vendngjarje dhe po perpiqen te shuajne flaket.

Forcat zjarrfikëse po mundohen te izolojnë flakët, por terreni shumë i vështirë e bënë misionin e tyre pothuajse të pamundur.