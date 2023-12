Zjarri në qendrën tregtare në Lushnjë, Prokuroria regjistron procedimin penal

Prokuroria e Fierit ka regjistruar procedimin penal për veprën penale “Shkatërrimi pronës me zjarr” lidhur me zjarrin e rënë dy ditë më parë në Qendrën tregtare ‘Metropol Center’, në Lushnjë.

Përmes një njoftimi për mediat Prokuroria e Fierit informon publikun se për ngjarjen e ndodhur në qendrën tregtare “Metropol Center”, lagjja “Çlirimi”, Lushnjë, ka regjistruar procedimin penal për veprën penale “Shkatërrimi i pronës me zjarr”.

“Prokurorja e gatshme ka shkuar menjëherë në vendngjarje ku dhe janë kryer veprimet e para hetimore. Është ngritur grupi hetimor i përbërë nga ekspertë të fushave të ndryshme dhe grup oficerësh të policisë gjyqësore nën drejtimin e Prokurores.

Hetimet po kryhen në bashkëpunim të plotë me shërbimet e policisë gjyqësore të Policisë së Shtetit. Me administrimin e akteve proceduriale dhe akteve të ekspertimit do të konkludohet mbi shkakun e rënies së zjarrit dhe vatrës fillestare”, bëhet me dije në njoftimin e Prokurorisë.