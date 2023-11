Zjarri në pikën e grumbullimit të skrapit, prokuroria e Elbasanit nis hetimet ndaj firmës ‘Kurum’

Pas rreth 20 orësh, është shuar zjarri në pikën e grumbullimit të skrapit në fabrikën “Kurum”.

Prokuroria dhe policia e Elbasanit kanë njoftuar nisjen e hetimeve ndaj kompanisë 'Kurum' për ndotje të mjedisit. Ndërsa bashkia e Elbasanit, ka bërë thirrje për zbardhjen e ngjarjes dhe të personave përgjegjës për ndotjen masive të shkaktuar në qytet.

Zjarri me përmasa të mëdha përfshiu pikën e grumbullimit të skrapit në ish-Metalurgjikun e Elbasanit ditën e djeshme (6 nëntor). Zjarri ra në ambientet e jashtme të fabrikës së “Kurum” dhe fatmirësisht pa të lënduar. Blutë, zjarrfikësja dhe punëtorët e kompanisë “Kurum” punuan për zhvendosjen e mbetjeve dhe izolimin e flakëve. Megjithatë, situata paraqitet e rënduar edhe mëngjesin e ditës së sotme.

Shkak për flakët dyshohet të jetë bërë një shkëndijë elektrike e lëshuar nga një bateri dhe më pas zjarri u përhap pas shpërthimit të një bombole gazi. Zjarrfikësit kanë punuar me orë të tëra për shuarejen e flakëve.

“Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan ka filluar hetimet kryesisht, duke regjistruar procedimin penal nr. 1309, datë 07.11.2023 për veprën penale “Ndotja e ajrit, e ujrave dhe e tokës” të parashikuar nga neni 201 i Kodit Penal, pasi u mor dijeni në lidhje me ngjarjen e datës 06.11.2023 ku në një masiv me skrap të ndodhur në ambjentet e brendshme të ish Kombinatit Metalurgjik Elbasan, të administruara aktualisht nga shoqëria “Kurum” ka rënë një zjarr me përmasa të mëdha që ka shkaktuar ndotje të madhe në mjedisin e zonave përreth dhe më gjerë në Bashkinë Elbasan. Për hetimin e këtij procedimi penal është ngarkuar një grup hetimor i përbërë nga dy prokurorë dhe tre oficerë të policisë gjyqësore të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, të cilët në bashkëpunim me shërbimet e Policisë së Shtetit kanë kryer veprimet e para hetimore në kuadër të procedimit penal të sipërcituar, me qëllim zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes së ndodhur.”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.