Zjarri në Parkun Natyror të Gërmenjit/ Sipërfaqja e djegur është zgjeruar, 65 forca në terren

Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 10:10
Aktualitet

Zjarri në Parkun Natyror të Gërmenjit/ Sipërfaqja e djegur

Situata e zjarrit në Parkun Natyror të Gërmenjit sot paraqitet më e qetë, pa vatra të reja, megjithëse sipërfaqja e prekur është zgjeruar.

Në terren janë angazhuar rreth 65 forca nga zjarrfikësja e Kolonjës, Drejtoria Rajonale e Zonave të Mbrojtura, policia kufitare, shërbimi pyjor dhe vullnetarë, të mbështetur nga forcat e ushtrisë nga reparti i Drenovës.

Ndërhyrja e tyre është e domosdoshme pasi përhapja e zjarrit dje depërtoi në zonën e mbrojtur të pyllit dhe rreziku mbetet i lartë.

Parashikohet që përpjekjet e forcave në terren të stabilizojnë situatën gjatë ditës, ndërsa reshjet e mundshme të shiut sot ose nesër mund të ndihmojnë në kontrollin e zjarrit.

