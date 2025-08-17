Zjarri në Parkun Natyror të Gërmenjit/ Sipërfaqja e djegur është zgjeruar, 65 forca në terren
Situata e zjarrit në Parkun Natyror të Gërmenjit sot paraqitet më e qetë, pa vatra të reja, megjithëse sipërfaqja e prekur është zgjeruar.
Në terren janë angazhuar rreth 65 forca nga zjarrfikësja e Kolonjës, Drejtoria Rajonale e Zonave të Mbrojtura, policia kufitare, shërbimi pyjor dhe vullnetarë, të mbështetur nga forcat e ushtrisë nga reparti i Drenovës.
Ndërhyrja e tyre është e domosdoshme pasi përhapja e zjarrit dje depërtoi në zonën e mbrojtur të pyllit dhe rreziku mbetet i lartë.
Parashikohet që përpjekjet e forcave në terren të stabilizojnë situatën gjatë ditës, ndërsa reshjet e mundshme të shiut sot ose nesër mund të ndihmojnë në kontrollin e zjarrit.