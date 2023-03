Zjarri në një traget në Filipine/ Shkon në 31 numri i viktimave, mes tyre një foshnje 6-muajshe

Të paktën 31 persona, përfshirë një foshnjë 6-muajshe vdiqën në një zjarr që shpërtheu në një traget pranë provincës Basilan në Filipinet jugore. Disa prej tyre u mbytën, ndërsa të tjerët u karbonizuan, tha Rehard Marfe, kreu i Rojës Bregdetare Provinciale Mindanao.

Shkaku i zjarrit, i cili shpërtheu rreth orës 23:00 të mbrëmjes së të mërkurës së kaluar nuk dihet ende. Numri i përgjithshëm i pasagjerëve, nuk dihet, por roja bregdetare tha se 230 njerëz shpëtuan, përfshirë 35 anëtarë të ekuipazhit.

Zjarrfikësit kanë vënë nën kontroll zjarrin herët në mëngjes. Fotografitë e publikuara nga roja bregdetare e Filipineve tregojnë tragetin, MV Lady Mary Joy 3, i shkatërruar plotësisht nga zjarri.

“Mendova se po ëndërroja, por kur hapa sytë, ishte errësirë ​​dhe gjithçka ishte plot tym”, tha Mina Nani, 46 vjeç, për radiostacionin DZRH.

Ajo shpëtoi duke u hedhur në det dhe duke ndarë një jelek shpëtimi me një pasagjer tjetër. Në Filipinet, një arkipelag me më shumë se 7,600 ishuj dhe ishuj, siguria është shumë e dobët, me anije që shpesh transportojnë shumë pasagjerë dhe shumë linja detare që përdorin anije të vjetra.

Në maj 2022, të paktën shtatë persona vdiqën kur një zjarr shpërtheu në një anije pasagjerësh me 134 persona në bord.

Në vitin 1987 rreth 5,000 njerëz u vranë në tragjedinë më të rëndë detare të regjistruar ndonjëherë, kur trageti i mbipopulluar Dona Paz u përplas me një cisternë nafte në ishullin Mindoro, në jug të kryeqytetit Manila.