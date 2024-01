Zbulohet shkaku i zjarrit në një rrobaqepësi në Rrëshen.

Sipas policisë zjarri në këtë ambient nuk ishte shkaktuar nga shkëndija elektrike, por nga vetë pronarja, e cila vuan nga probleme të shëndetit mendor.

Uniformat blu bëjnë me dije se ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasen me iniciale L. Ç., për veprën penale “Shkatërrimi i pronës me zjarr”.