Zjarri në Finiq/ Flakët afrohen pranë banesave në Livinë, banorët grumbullohen në qendër të fshatit
Situata nga zjarri në rajonin e Finiqit mbetet kritike, pasi flakët kanë avancuar nga fshati Navaricë drejt Livinës dhe janë afruar shumë pranë banesave të banorëve. Për shkak të rrezikut, familjet kanë braktisur shtëpitë dhe janë mbledhur në qendrën e fshatit për t’u mbrojtur dhe për të marrë ndihmë.
Për të kontrolluar dhe shuar zjarret, po punohet intensivisht me ndihmën e një helikopteri dhe një avioni, të cilët ndërhyjnë nga ajri për të kufizuar përhapjen e flakëve.
Autoritetet lokale dhe emergjencat civile janë në gatishmëri të plotë për të mbrojtur banorët dhe pronat, ndërsa situata monitorohet me vëmendje për çdo zhvillim të mëtejshëm.
Në zonë vijon puna e forcave zjarrfikëse, ndërsa kërkohet edhe kujdes maksimal nga banorët për të shmangur aksidentet dhe për të lehtësuar operacionet e emergjencës.