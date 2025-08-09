LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarri në Finiq/ Flakët afrohen pranë banesave në Livinë, banorët grumbullohen në qendër të fshatit

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 11:53
Aktualitet

Zjarri në Finiq/ Flakët afrohen pranë banesave në

Situata nga zjarri në rajonin e Finiqit mbetet kritike, pasi flakët kanë avancuar nga fshati Navaricë drejt Livinës dhe janë afruar shumë pranë banesave të banorëve. Për shkak të rrezikut, familjet kanë braktisur shtëpitë dhe janë mbledhur në qendrën e fshatit për t’u mbrojtur dhe për të marrë ndihmë.

Për të kontrolluar dhe shuar zjarret, po punohet intensivisht me ndihmën e një helikopteri dhe një avioni, të cilët ndërhyjnë nga ajri për të kufizuar përhapjen e flakëve.

Autoritetet lokale dhe emergjencat civile janë në gatishmëri të plotë për të mbrojtur banorët dhe pronat, ndërsa situata monitorohet me vëmendje për çdo zhvillim të mëtejshëm.

Në zonë vijon puna e forcave zjarrfikëse, ndërsa kërkohet edhe kujdes maksimal nga banorët për të shmangur aksidentet dhe për të lehtësuar operacionet e emergjencës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion