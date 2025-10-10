Zjarri në fermën në Çërravë, Xhakolli premton dëmshpërblim për humbjen e 170 bagëtive
Një ngjarje e rëndë u shënua në fshatin Çërravë të Pogradecit, ku zjarri ka akuzuar në fermën e blektorit Kapa, ku si pasojë ka humbur 170 bagëti.
Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli, ka vizituar familjen e tyre dhe i sigurt se pas një bisede me Ministrinë e Bujqësisë është gjetur një zgjdhje për të dëmtuarshpërblyer të dëmtojë.
“Është grumbulluar i gjithë nevojshëm mbi dëmet dhe keni qenë të bashkisë edhe Ministria e Bujqësisë, vetë ministria ka qenë i interesuar për të vërtetuar, nuk ka bërë të gjitha informacionet e duhura që edhe ju të lehtësojmë sado pak dëmin që ka ndodhur”
Sipas burimeve, zjarri që përfshiu stallën e fermës dyshohet se është nga një shkëndijë elektrike.
Ndërhyrja e zjarrfikësve ka qenë e pamundur për shkak se mungoi njoftimi për zjarr, pasi si vetë pronarët nuk ndodhin në stallë.
Babë e bir të kishte marrë fermën me vite punë, tashmë presin për të rifilluar aktivitetin e tire blektoral.