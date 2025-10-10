LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarri në fermën në Çërravë, Xhakolli premton dëmshpërblim për humbjen e 170 bagëtive

Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 17:36
Aktualitet

Zjarri në fermën në Çërravë, Xhakolli premton

Një ngjarje e rëndë u shënua në fshatin Çërravë të Pogradecit, ku zjarri ka akuzuar në fermën e blektorit Kapa, ​​ku si pasojë ka humbur 170 bagëti.

Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli, ka vizituar familjen e tyre dhe i sigurt se pas një bisede me Ministrinë e Bujqësisë është gjetur një zgjdhje për të dëmtuarshpërblyer të dëmtojë.

“Është grumbulluar i gjithë nevojshëm mbi dëmet dhe keni qenë të bashkisë edhe Ministria e Bujqësisë, vetë ministria ka qenë i interesuar për të vërtetuar, nuk ka bërë të gjitha informacionet e duhura që edhe ju të lehtësojmë sado pak dëmin që ka ndodhur”

Sipas burimeve, zjarri që përfshiu stallën e fermës dyshohet se është nga një shkëndijë elektrike.

Ndërhyrja e zjarrfikësve ka qenë e pamundur për shkak se mungoi njoftimi për zjarr, pasi si vetë pronarët nuk ndodhin në stallë.

Babë e bir të kishte marrë fermën me vite punë, tashmë presin për të rifilluar aktivitetin e tire blektoral.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion