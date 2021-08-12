LEXO PA REKLAMA!

Zjarri në Dropull, zjarrëfikësit marrin situatën nën kontroll, nuk ka më banesa të rrezikuara

Lajmifundit / 12 Gusht 2021, 15:16
Aktualitet

Zjarrëfikësit dhe banorët në bashkëpunim, arritën që të neutralizojnë zjarrin në Radat të Dropullit në Gjirokastër. Sipas informacioneve zyrtare, nuk ka më rrezik për banesat qark banesës.

Ndërkohë, është bërë me dije se në këtë zonë kanë shpërthyer 7 ose 8 predha, duke rrezikuar jetën e banorëve. Predhat dyshohet se kanë qenë të trashëguara nga Lufta e Dytë Botërore. Mësohet se situata ishte serioze në zonën në fjalë.

