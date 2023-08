Zjarri masiv në Porto Palermo, Peleshi: Po ndërhyhet me helikopter, 40 efektivë të FA u angazhuan...

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka zbuluar situatën nga zjarret në Porto Palermo. Peleshi shkruan në Facebook se 40 efektivë të Forcave të Armatosura ndodhen në terren për shuarjen e flakëve. Ministri Peleshi bën me dije gjithashtu se po ndërhyhet me helikopter "Cougar"

“40 efektivë të Batalionit të tretë të Këmbësorisë nga Forca Tokësore janë angazhuar sot për shuarjen e zjarrit masiv në Porto Palermo”, tha ministri Niko Peleshi.

“Mbrëmjen e djeshme u ndërhy edhe me helikopterin Cougar, i cili është rikthyer edhe sot në mëngjes në zonë. Puna është e vështirë për shkak të terrenit, ku është përhapur zjarri. Përpara ligjit çdokush që ndez zjarre, çdokush që nuk njofton dhe padashje apo me dashje bëhet bashkëpunëtor. Do bëjmë të pamundurën për të ruajtur pasurinë tonë kombëtare”, ka shkruar ministri.