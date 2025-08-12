Zjarrfikësit bllokohen në fshatrat e Gramshit/ Banesat digjen, banorët mes lotësh refuzojnë të largohen
Situata me zjarret në disa fshatra të Gramshit ka dalë jashtë kontrollit. Raportohet se ka banorë të lënduar, por zjarrfikësit nuk mund të ndërhyjnë për shkak të tymit të dendur.
I gjithë fshati Skënderbegas po evakuohet, ndërsa shumë banorë, mes lotëve për shtëpitë që po u digjen, po refuzojnë të largohen.
Fshatrat Kullollas, Bletëz, Kukur, Sojnik dhe Mukaj janë në rrezik të lartë, ndërsa në Sosëm është aktivizuar një vatër e re shumë pranë banesave.
Për shkak të pamundësisë për të ndërhyrë nga toka, drejt vatrave janë nisur katër helikopterë për të frenuar përhapjen e flakëve. Situata mbetet kritike.