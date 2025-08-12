LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarrfikësit bllokohen në fshatrat e Gramshit/ Banesat digjen, banorët mes lotësh refuzojnë të largohen

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 13:26
Aktualitet

Zjarrfikësit bllokohen në fshatrat e Gramshit/ Banesat digjen,

Situata me zjarret në disa fshatra të Gramshit ka dalë jashtë kontrollit. Raportohet se ka banorë të lënduar, por zjarrfikësit nuk mund të ndërhyjnë për shkak të tymit të dendur.

I gjithë fshati Skënderbegas po evakuohet, ndërsa shumë banorë, mes lotëve për shtëpitë që po u digjen, po refuzojnë të largohen.

Fshatrat Kullollas, Bletëz, Kukur, Sojnik dhe Mukaj janë në rrezik të lartë, ndërsa në Sosëm është aktivizuar një vatër e re shumë pranë banesave.

Për shkak të pamundësisë për të ndërhyrë nga toka, drejt vatrave janë nisur katër helikopterë për të frenuar përhapjen e flakëve. Situata mbetet kritike.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion