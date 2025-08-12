LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zjarret përfshijnë kodrat pranë Tiranës, rrezikohen zonat rezidenciale

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 08:46
Aktualitet

Zjarret përfshijnë kodrat pranë Tiranës, rrezikohen zonat

Pas ditësh me zjarre të shpërndara në gjithë vendin, flakët kanë arritur pranë zonave rezidenciale në afërsi të kryeqytetit.

Një vatër e madhe është aktivizuar mbi kodrën te Misto Mame, vetëm pak metra larg një kompleksi të njohur banimi. Për shkak se forcat zjarrfikëse janë përqendruar në vatrat e mëdha në jug dhe veri të vendit, ndërhyrja në këtë zonë ka qenë e kufizuar.

Banorët shprehen të shqetësuar, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se rreziku mbetet i lartë për shkak të erës dhe temperaturave ekstreme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion