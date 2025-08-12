Zjarret përfshijnë kodrat pranë Tiranës, rrezikohen zonat rezidenciale
Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 08:46
Aktualitet
Pas ditësh me zjarre të shpërndara në gjithë vendin, flakët kanë arritur pranë zonave rezidenciale në afërsi të kryeqytetit.
Një vatër e madhe është aktivizuar mbi kodrën te Misto Mame, vetëm pak metra larg një kompleksi të njohur banimi. Për shkak se forcat zjarrfikëse janë përqendruar në vatrat e mëdha në jug dhe veri të vendit, ndërhyrja në këtë zonë ka qenë e kufizuar.
Banorët shprehen të shqetësuar, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se rreziku mbetet i lartë për shkak të erës dhe temperaturave ekstreme.